برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام إيبار الضعيف

سقط برشلونة في فخ التعادل مع ضيفه إيبار 1-1 في الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبدا واضحاً تأثر برشلونة بغياب فاتي ونجمه الأول ليونيل ميسي بسبب الإصابة، خاصة وأنّ الدنماركي برايتوايت أضاع العديد من الفرص السهلة.
ولعبت تقنية الفيديو دوراً كبيراً في أحداث الشوط الأول بعدما ثبتت ركلة جزاء لصالح برشلونة لم يراها الحكم في البداية كما ألغت هدفاً لصالح برشلونة.
ومع أنّ أداء برشلونة تحسن في الشوط الثاني لكن الهدف جاء من قبل كيكي (57) قبل أن يدرك الفرنسي ديمبيلي التعادل (67).
وصار رصيد برشلونة 25 نقطة في المركز السادس فيما ابتعد إيبار عن مراكز الهبوط قليلاً بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة.
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