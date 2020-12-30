أرسنال يقتنص فوزاً ثميناً وليدز يستعرض بخماسية نظيفة 

اقتنص أرسنال فوزاً ثميناً جداً من أرض برايتون 1-0 اليوم الثلاثاء في الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



وتابع أرسنال تحسين موقعه بعدما حسم المواجهة بهدف الفرنسي لاكازيت مستفيداً من كرة لزميله ساكا (66).



ويبدو أن أرسنال قد استغل الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها السبت الفائت بحسمه ديربي لندن أمام جاره تشيلسي 3-1 ليحقق فوزه الثاني توالياً والسادس هذا الموسم في المسابقة.



ورفع أرسنال الذي كان قريباً من مراكز الهبوط منذ أيام فقط رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر فيما توقف رصيد برايتون عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.



من جهته قدم ليدز يونايتد إحدى أجمل مبارياته هذا الموسم بفوزه على مضيفه وست بروميتش ألبيون بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها ساويرس بالخطأ في مرمى فريقه (9) وأليوسكي وهاريسون ورودريغو ورافينيا (31 و36 و40 و72).



ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 23 نقطة مقابل 8 نقاط لوست بروميتش.



وانتصر بيرنلي على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف نظيف سجله بين مي (32) فيما انتهت مباراة ساوثهامبتون وضيفه وست هام بالتعادل دون أهداف.