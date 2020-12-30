الامارات | 800 ألف متابع جديد لحسابات رونالدو خلال 3 أيام في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 800 ألف متابع جديد لحسابات رونالدو خلال 3 أيام في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس دبي الرياضي، في بيان صحافي، أن فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحفل تتويج الفائزين في جائزة «دبي غلوب سوكر» العالمية، حققا نسب مشاهدة قياسية، بعد أن تابعهما مئات الملايين من المشاهدين حول العالم، وكشف المجلس أن أبرز النجوم الحاضرين للمؤتمر والجائزة، الهداف البرتغالي ومهاجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، حقق زيادة في عدد متابعيه لحساباته المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي بـ800 ألف متابع، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أثناء حضوره الفعاليات.

وقال بيان المجلس إن وسائل الإعلام العالمية سلطت الضوء على المؤتمر والحفل، حيث خصصت صفحاتها كاملة للحديث عن النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر، ومن أبرزها صحيفة ماركا الإسبانية، وسبورزا الألمانية، وذا ماليزيان ريزيرف الماليزية، وقناة سكاي سبورت الإيطالية، وذا صن الإيرلندية، وأريزونا الأسترالية، وفانغارد النيجيرية، وغيرها الكثير من الصحف والقنوات التلفزيونية في مختلف بلاد العالم.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الأخبار والتعليقات على الحدث من الحسابات الرسمية وغير الرسمية، في أكثر من 200 دولة حول العالم، ومن بينها حسابات النجوم والأندية المشاركة والفائزة، التي يزيد عدد متابعيها على مليار متابع على منصات «إنستغرام» و«تويتر» و«فيس بوك»، الذين تابعوا لقطات مصورة وأفلاماً عن الحدث الذي يعد أول مؤتمر وحفل جوائز يتم تنظيمهما بالحضور المباشر منذ بداية الجائحة.

وزاد عدد المتابعين لرونالدو إلى 249 مليون على «إنستغرام»، وفي «تويتر» أكثر من 90 مليوناً، وفي «فيس بوك» 124 مليوناً.

ووصل عدد المتابعين لأخبار المؤتمر والحفل على منصات التواصل الاجتماعي لأكثر من مليار، بأكثر من 580 مليوناً على «إنستغرام»، و168.8 مليوناً على «تويتر»، و295.5 مليوناً على «فيس بوك»، وكذلك 17 مليون متابع للبث المباشر على تطبيق «تيك توك».

• مجلس دبي الرياضي: أكثر من مليار مشاهدة لأخبار المؤتمر والحفل على منصات التواصل.

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