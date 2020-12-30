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الامارات | 10 إنجازات بارزة للرياضة الإماراتية في 2020

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في فبراير 2020، بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل ممتطياً صهوة الفرس «عطوفة دى لاب» لإسطبلات «إف 3»، مسجلاً زمناً وقدره أربع ساعات و35 دقيقة و13 ثانية، بفارق 22 ثانية عن الفارس أحمد المزروعي، الذي حلّ ثانياً على صهوة الجواد «رازورباك ميكانو» لإسطبلات «إم آر إم».

واصلت الإماراتية فرض حضورها القوي على صعيد الإنجازات في عام 2020، بعد أن تألقت في كبرى المحافل الدولية والقارية والإقليمية.

ورغم الصعوبات التي واجهت الرياضة العالمية في 2020 جرّاء الإجراءات الاحترازية التي سادت كل الدول العالمي، للحدّ من انتشار جائحة فيروس «»، فإن الإمارات وضعت بصمتها على العديد من الألقاب، من أبرزها تلك التي تحققت في مسابقات الفروسية والجوجيتسو، بجانب إنجازات فردية على صعيد تحطيم الأرقام القياسية في سجلات موسوعة الأرقام القياسية «غينيس».

للإطلاع على أبرز إنجازات الرياضة الإماراتية في 2020، على مدار الأشهر الـ12 للعام الجاري، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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