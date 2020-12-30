الامارات | «الآسيوي» يتجه لعدم تنظيم حفل جائزة أفضل لاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن «الآسيوي» يتجه لعدم تنظيم حفل جائزة أفضل لاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري، أمس، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتجه إلى إلغاء حفل جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم، في ما يتعلق بأزمة جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصدراً رسمياً في الاتحاد الآسيوي، كشف لها أن الاتحاد يتجه إلى إلغاء الحفل، مضيفاً: «تم عقد اجتماع، جرى فيه الإقرار بالاكتفاء بالمرحلة الثالثة التي يوجد فيها ستة لاعبين، هم: السعودي سالم الدوسري، والقطري أكرم عفيف، والإيراني علي رضا بيرانوند، والياباني تومواكي ماكينو، والكويتي أحمد الظفيري، والكوري كيم بو كوينغ، وإلغاء المرحلتين الثانية والأولى، اللتين يتم فيهما اختيار الأفضل». وأضاف أنه سيجرى ترحيل اللاعبين الستة إلى قائمة المرشحين لجائزة عام 2021.

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