اخبار النادي الاهلي اليوم الثلاثاء 29/12/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلى اليوم الثلاثاء 29/12/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، نزلة برد وراء غياب كهربا عن مران الأهلي في بداية الاستعداد لدجلة، وطاهر طاهر يغيب عن الأهلى أمام وادى دجلة، والأهلى يعلن سلبية مسحة ربيعة وقفشة لفيروس كورونا، وأحمد أبو عبلة طبيبا لفريق الأهلى خلفا لخالد محمود. قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن غياب محمود كهربا لاعب وسط الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية جاء بسبب تعرضه لنزلة برد. طاهر طاهر يغيب عن الأهلى أمام وادى دجلة قال سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق سيعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام ، وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الأشعة التي أجراها طاهر أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف التفاوض مع التوجولي لابا كودجو مهاجم العين الأماراتي للتعاقد معه خلال فترة الأنتقالات الشتوية المقبلة

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