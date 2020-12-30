7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء ،29 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، الأهلى يعلن سلبية مسحة ربيعة وقفشة لفيروس كورونا ، واتحاد الكرة يلغى الشعار الجديد لمسابقة الدورى العام ، والزمالك يعاقب فرجانى ساسى بعد واقعة مباراة سموحة، والإسماعيلى يحقق الفوز الأول فى الدورى بثنائية أمام أسوان . أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية مسحة الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة، ثنائي الفريق وتعافيهما من فيروس كورونا ، وأشار مدير الكرة إلى أن «الثنائي» سوف ينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من غدٍ، وذلك استعدادا لمباراة وادي دجلة. قرر مسئولو نادى الزمالك توقيع غرامة مالية على التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط ألفريق بسبب تصرفه قبل مباراة سموحة فى الدورى الممتاز قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تعيين المستشار سامى نوح عضوا فى اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، ليكتمل عدد أعضاء اللجنة الثلاثية، بعد رحيل المستشار أحمد البكرى، الذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا محمود جابر مديرا فنيا لمنتخب 2003 ومؤمن سليمان لـ2006 قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها اليوم، تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك فى كأس العالم 2023 بإندونيسيا من: محمود حابر مديرا فنيا وكرم مرسى مدربا عاما وحمدى حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى. المستشار سامى نوح ينضم للجنة المعينة لإدارة الزمالك

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