شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة فى تليفزيون الخليج 365: بادجى يرحل لأنقرة موسماً مقابل 250 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى محمد شبانة عبر تليفزيون الخليج 365، أن مسئولو الأهلي أنهوا إجراءات إنتقال السغالي آليو بادجي لنادي أنقرة جودجو التركي لمدة موسماً على سبيل الإعارة، بنية البيع.

أضاف شبانة عبر برنامج "مع شبانة" عبر تلفزيون الخليج 365، أن الفترة الماضية شهدت إتصالات ومفاضاوت مكثفة بين الأهلى ونادى أنقرة أسفرت في النهاية على إعارة المهاجم السنغالي للدوري التركي عبر بوابة أنقرة جودجو لمدة موسماً بنية البيع مقابل 250 ألف يورو.

تابع شبانة فى تصريحاته، إن الأهلى أعارة بادجى من أجل التعاقد مع سيرينو لاعب صن داونز الذى يواصل الضغط على ناديه من أجل السماح له بالانضمام لصفوف المارد الأحمر.

وإنتقل بادجي للأهلي في أوائل العام الجاري وتحديداً يوم 16 يناير الماضي قادماً من نادي رابيد فينا النمساوي مقابل مليوني يورو غير أنه لم يُشارك مع الأهلي بشكل مُستمر.

شارك آليو بادجي مع الأهلي في 18 مباراة بالدورى المحلي، سجل 4 أهداف وصنع 6، وشارك فى مباراتين فقط خلال بطولة كأس مصر صنع خلالهما هدف، كما شارك في 4 مباريات بدورى أبطال أفريقيا صنع هدف وحيد خلالهما ولم يسجل أية أهداف في البطولة الأفريقية التى توّج بها الأهلي يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.