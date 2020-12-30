شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 29/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 29/12/2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء في مقدمتها، الزمالك يعاقب فرجاني ساسي بعد واقعة مباراة سموحة، والمستشار سامى نوح ينضم للجنة المعينة لإدارة الزمالك، ورسميًا.. الزمالك يواجه إنبى على ملعب بتروسبورت، وسلبية مسحة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك. الزمالك يعاقب فرجاني ساسي بعد واقعة مباراة سموحة قرر مسئولو نادي الزمالك توقيع غرامة مالية على التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بسبب تصرفه قبل مباراة سموحة فى الدوري الممتاز قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تعيين المستشار سامى نوح عضوا فى اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، ليكتمل عدد أعضاء اللجنة الثلاثية، بعد رحيل المستشار أحمد البكرى، الذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستشار سامى نوح ينضم للجنة المعينة لإدارة الزمالك

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