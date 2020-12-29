شكرا لقرائتكم خبر عن ليدز يسحق وست بروميتش بخماسية في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتسح ليدز يونايتد، مضيفه وست بروميتش ألبيون، بخماسية دون رد، اليوم الثلاثاء، في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى ستاد ذا هاوثورنس، حسم ليدز فوزه على وست بروميتش منذ الشوط الأول الذي أنهاه متقدما برباعية بيضاء.

افتتح ليدز، التسجيل بهدف عكسي سجله روماين ساويرس لاعب أصحاب الأرض بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة.

وأضاف إزجان أليوسكي الهدف الثاني في الدقيقة 31، وتبعه جاك هاريسون بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 36، ثم أحرز رودريجو الهدف الرابع في الدقيقة 40. وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي رافينيا، الهدف الخامس لليدز يونايتد في الدقيقة 72.

الفوز رفع رصيد ليدز إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد وست بروميتش عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير.