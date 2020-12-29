شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يزيد من أوجاع برشلونة في الليجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، لقاء إيبار الذي سقط فيه الفريق الكتالوني في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ووفقا لموقع ماركا، الإسباني، فإن اللاعب يعاني من إصابة في فخذه الأيسر، مما يتسبب في أزمات فنية داخل الفريق الكتالوني خلال لقاءات الليجا المقبلة.
بتعادل برشلونة أمام إيبار، رفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما رفع إيبار رصيده إلى 16 نقطة.
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الوضع في مصر
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اصابات
133,900
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تعافي
110,436
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وفيات
7,466
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