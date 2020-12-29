شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة × إيبار: البداية الكارثية مستمرة لـ «كومان» مع برشلونة. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سقط برشلونة في فخ التعادل بنتيجة 1-1 على ملعبه ضد فريق إيبار في مباراة ضمن الجولة 16 من الليجا الإسبانية.

وبهذه النتيجة يكون إيبار قد أوقف سلسلة النتائج المخيبة له في ملعب كامب نو مع تلقي الفريق للخسارة في جميع الزيارات ال 6 الأخيرة قبل مباراة اليوم وبإجمالي نتيجة 24-4.

ورفع برشلونة من رصيد نقاطه إلى 25 نقطة بعد أول 15 مباراة للفريق هذا الموسم، مع سقوطه في فخ التعادل للمرة الرابعة، واهدار الفريق لنقطته رقم 20 هذا الموسم، في بداية ولا أسوأ للمدرب الهولندي رونالد كومان مع العملاق الكتالوني، وهي البداية الأسوأ للنادي في موسم من المسابقة منذ بداية موسم 2003/2004.

ورفع إيبار رصيد نقاطه إلى 16 في المركز الرابع عشر، بدون أي فوز في أخر 5 مباريات في الدوري (تعادل 3 وخسر 2).

ولاحت لـبرشلونة فرصة افتتاح التهديف في المباراة في الشوط الأول بعد أول 6 دقائق عندما احتسبت لهم ركلة جزاء، لكن المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت أهدر الكرة لتكون ثالث ركلة جزاء يهدرها برشلونة في الدوري من أخر 4 ركلات جزاء حصلوا عليها.

وأطاح برايثوايت بركلة الجزاء خارج المرمى تمامًا ليكون أول لاعب من برشلونة يطيح بركلة جزاء خارج المرمى تمامًا مع الفريق منذ سبتمبر 2015 (نيمار ضد لاس بالماس).

ويمتلك برايثوايت نسبة 0% من تسجيل الأهداف من ركلات الجزاء في لاليجا، حيث سدد ركلتين (واحدة مع ليجانيس في أكتوبر 2019 ضد ليفانتي واليوم مع برشلونة ضد إيبار).

وأفتتح الضيوف التهديف في المباراة بعد 20 دقيقة من زمن الشوط الأول بواسطة المهاجم كيكي جارسيا الذي أصبح أول لاعب يسجل ضد برشلونة وضد ريال مدريد خلال الموسم الحالي في الدوري.

ونجح البديل عثمان ديمبيلي في إدراك التعادل لأصحاب الأرض مسجلًا هدف أصحاب الأرض الوحيد قبل 20 دقيقة، لينقذهم من الخسارة ضد الضيف الباسكي.

وصنع الظهير الأيسر جونيور فيربو هدف التعادل لبرشلونة، ليكون اللاعب قد نجح في صناعة ثاني الأهداف فقط خلال 20 مباراة بقميص برشلونة في الليجا.