شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم يوجة رسالة هامة لمصطفي محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن مصطفي محمد من أفضل مهاجمي الدوري المصري حاليا وأن اللاعب عليه إجماع كبير من جانب جماهير الكرة المصرية بأنه أحد أبرز النجوم البارزين خلال الفترة الحالية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج حضرة المواطن: «مصطفي محمد لديه طموح بأن يحقق حلم الإحتراف وهذا أمر مشروع للاعب، ويريد أن يكون له إسم كبير في كرة القدم واللاعب يريد مصلحتة في المقام الأول، ولكن أيضا مصلحة نادي الزمالك لابد أن تكون في المقام الأول ولابد أن يشعر مصطفي بحجم المسؤولية ومن الممكن أن يأتي له عرض أكبر بعد نهاية الأولمبياد وتكون الإفادة للاعب وللزمالك».

وأكمل«أرفض إحتراف مصطفي محمد خلال الوقت الحالي وأنصحة بالهدوء لأن الزمالك في حاجة إلى خدماتة خلال تلك الفترة والفريق لديه لاعب بديل في مركز المهاجم، ونحتاج أكثر من 3 مهاجمين في مركز المهاجم، والأمور المادية هو من يحددها نادي الزمالك وليس اللاعب أو العرض الذي يأتي، والمشكلة الأن ليس في مبلغ البيع ولكن في توفير البديل الجيد للاعب، فالبدائل غير متوفرة حاليا ولابد أن يعلم اللاعب ذلك الأمر وأن النادي ينافس في جميع البطولات ونحتاج إلى خدماتة».

وأختتم«هل من المنطق أن نقوم ببيع اللاعب وأن اللاعب البديل غير متواجد، وتحدثنا مع اللاعب أن يكون الرحيل في نهاية الموسم ولكن اللاعب غير راضي بهذا الأمر، وأنصحة بأن يؤجل الإحتراف لما بعد الأولمبياد وستكون طموحاتة كبيرة بعد الأولمبياد وأنه أحبه جيدا ولكن نريد أن يركز في مصلحة النادي قبل مصلحتة».