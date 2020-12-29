شكرا لقرائتكم خبر عن إجازه 24 ساعة للاعبي الإسماعيلي بعد الفوز علي أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح محمد وهبة مدرب الإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية قصيرة من التدريبات لمدة 24 ساعة بعد الفوز على أسوان بهدفين لحساب الجولة الخامسة من عمر الدورى المحلى.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من الخميس المقبل استعدادا للقاء المقاصة يوم الأحد المقبل بالأسبوع السابع.

وأشاد محمد وهبه، بالمستوي الذي ظهر عليه لاعبوه، والمجهود الكبير الذي بذلوه امام اسوان، والذي منحه الأفضلية طوال شوطي المباراة.