شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: اللاعبون لايحتاجون إلا لاستعادة الثقة في أنفسهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد وهبة مدرب الإسماعيلى أنه هدفه الأول والأخير هو إسعاد الجماهير التي يعلم مدى عشقها للفريق، وحصد الفريق أول انتصار هذا الموسم على حساب أسوان بثنائية في إطار الأسبوع الخامس من عمر الدورى.

وأضاف مدرب الاسماعيلي :«أود أن أشكر اللاعبين الذين كل ما يحتاجوه فقط هو الدعم والثقة من أجل استمرار الانتصارات”،وأتم مدرب الإسماعيلي حديثه :”لا أهتم بأى مسميات ما يشغلنى هو خدمة فريقى الذي نشأت بين جدرانه والقادم أفضل».