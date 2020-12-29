شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد قبل لقاء نيوكاسل: علينا الاستفاقة سريعاً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ترينت ألكساندر أرنولد، لاعب ليفربول، لابد من الاستفاقة من التعادل 1-1 أمام وست بروميتش، بتحقيق الانتصار على المضيف نيوكاسل مساء الأربعاء في الدوري.
وأضاف: «بشكل كبير سيكون لديهم الرغبة في منعنا من القيام بما نريد القيام به ثم الرد، لكن هذا هو الدوري الممتاز، لذا يمكن أن يحدث أي شيء، لقد رأينا ذلك ضد وست بروميتش. نعلم أننا إذا لم نتقدم بنسبة 100 في المائة، فإننا لا نستحق النقاط الثلاث».
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