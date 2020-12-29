شكرا لقرائتكم خبر عن برايتون × أرسنال: وجه مغاير في الشوط الثاني وبديل سوبر يقود الجانرز للفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح أرسنال في تحقيق الفوز للجولة الثانية على التوالي في البريميرليج، وذلك من خلال تغلبه خارج قواعده على فريق برايتون بنتيجة 1-0 في مباراة ضمن مباريات الجولة 16 للدوري الإنجليزي الممتاز.



وبدأ أرسنال المباراة بشكل سيء، حيث فشل الفريق في تسديد أي كرة على المرمى خلال الشوط الأول مكتفيًا بتسديدة وحيدة خارج المرمى، ودون صناعة أي فرص للتهديف خلال النصف الأول من المباراة الذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي.



وظهر أرسنال بوجه مغاير تمامًا في النصف الثاني من المباراة، وقدم الفريق مستوى جيد في الشوط الثاني، وتمكن من تسديد 10 كرات، 3 منهم على مرمى أصحاب الأرض، بجانب صناعة 8 فرص للتهديف.



وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 عن طريق البديل الفرنسي أليكساندر لاكازيت الذي سجل بعد 21 ثانية فقط من دخوله أرض الملعب كبديل، ليقود فريقه لانتصار غالي دفع بالجانرز إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، في حين تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 13 نقطة بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

وجاء هدف لاكازيت ليكون أول هدف من اللعب المفتوح يسجله أرسنال في الدوري خارج قواعده هذا الموسم بعد 6 مباريات متتالية دون نجاح، وبالتحديد منذ مواجهة ليفربول في الجولة الثالثة على ملعب أنفيلد (هدف لاكازيت أيضًا) لينهي الفرنسي سلسلة أرسنال التي امتدت لـ 9 ساعات و41 دقيقة دون هدف من اللعب المفتوح خارج القواعد.



ويعد هدف لاكازيت (بعد 21 ثانية) هو أسرع هدف لـ لاعب بديل في البريميرليج منذ هدف البرتغالي بيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي ضد برايتون في أغسطس 2019 (بعد 17 ثانية من نزوله أرض الملعب).



وأظهرت الإحصائيات أن لاكازيت افتتح التهديف لأرسنال في مباراة خارج القواعد بالبريميرليج هذا الموسم في 3 مناسبات (ضد فولهام، ضد ليفربول وضد برايتون) وهو نفس العدد الذي حققه في جميع المواسم الثلاث السابقة قبل هذا الموسم.



وجاءت خسارة برايتون اليوم ليكون الفريق قد حقق الفوز على ملعبه في الدوري خلال عام 2020 في مباراة واحدة فقط في سجل قياسي غير مسبوق لنادي في البريميرليج خلال عام ميلادي كامل، محطمًا الرقم السابق باسم ساوثهامبتون في عام 2018 (فازوا بمبار