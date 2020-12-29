شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدعم صفوفه بثلاثة لاعبين في الانتقالات الشتوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، علي تدعيم صفوف الفريق، بثلاثة لاعبين، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتعهد رئيس النادي، بدعم الفريق، خلال الفترة المقبلة، بالعديد من العناصر المتميزة، من اجل تحسين النتائج، وإعادة الإسماعيلي، للمكانة التي تليق به في جدول المسابقة.

وينتظر ان يعقد عثمان، جلسة مع الجهاز الفني للفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة، لعرض الترشيحات، والبدء في التفاوض معها خلال الفترة المقبلة، لضم افضل ثلاثة عناصر للفريق.