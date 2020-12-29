شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الفني يحسم مصير مشاركة عبد العزيز أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، اختبار فني، «الخميس»، لتحديد مدي قدرته على المشاركة امام انبي. ويلتقي الزمالك مع انبي، «السبت»، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري. وسيحسم الاختبار الفني، بشكل كبير، موقف اللاعب من المشاركة في جزء من المباراة، بعدما اكد الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور محمد أسامة، جاهزية اللاعب للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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