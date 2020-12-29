شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض المغامرة بـالمثلوثي أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البرتغالي، جايمي باتشيكو، الدفع بحمزه المثلوثي، الظهير الأيمن للزمالك، امام انبي. وتحفظ باتشيكو، علي الوزن الزائد للاعب، وعدم وصوله للفورمه المناسبة حتي الان. ويؤدي المثلوثي، برنامج تأهيلي خاص، تحت اشراف، البرتغالي بيدرو، محطط الاحمال بالفريق، للإرتقاء بقدراته البدنية، قبل الدفع به في المباريات. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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