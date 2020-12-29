شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة نارية من أشرف بن شرقي للجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد النجم المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم نادى الزمالك، أن علاقته بالنادى وجماهير القلعة البيضاء في حالة جيدة، مشيراً إلى أن الكل يتحدث ولا أحد يعرف الحقيقة. ونشر بن شرقى، عبر حسابه على انستجرام، صورة له من احتفاله مع زملائه بهدفه في مرمى سموحة، التي أقيمت أمس الاثنين، وانتهت بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين دون رد، أتبعها قائلا: «الجميع يتحدث.. والجميع يستمع.. وبطريقة ما تظهر الحقيقة دائمًا في عداد المفقودين». الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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