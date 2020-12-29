شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يثبت أحداد في مركز رأس الحربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، علي تثبيت حميد احداد، في مركز رأس الحربة الصريح.

وعقد باتشيكو، جلسة مع اللاعب، طالبه باستغلال الفرص التي تسنح له خلال المباريات، والتركيز الشديد في المباريات، لتفادي إضاعة الفرص السهلة، التي قد تسنح له مثلما حدث في مباراة سموحه الأخيرة.

ويرغب باتشيكو، في الاعتماد علي احداد، في مركز رأس الحربة، في ظل غموض موقف بقاء مصطفي محمد، في الفريق، بعد تلقيه عرضاً فرنسياً للإحتراف خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.