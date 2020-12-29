شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يثبت أحداد في مركز رأس الحربة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، علي تثبيت حميد احداد، في مركز رأس الحربة الصريح.
وعقد باتشيكو، جلسة مع اللاعب، طالبه باستغلال الفرص التي تسنح له خلال المباريات، والتركيز الشديد في المباريات، لتفادي إضاعة الفرص السهلة، التي قد تسنح له مثلما حدث في مباراة سموحه الأخيرة.
ويرغب باتشيكو، في الاعتماد علي احداد، في مركز رأس الحربة، في ظل غموض موقف بقاء مصطفي محمد، في الفريق، بعد تلقيه عرضاً فرنسياً للإحتراف خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
133,900
-
تعافي
110,436
-
وفيات
7,466
كانت هذه تفاصيل خبر باتشيكو يثبت أحداد في مركز رأس الحربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.