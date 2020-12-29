شكرا لقرائتكم خبر عن سيميوني عن التجديد لأتلتيكو: سأبحث مع الإدارة الأفضل للجميع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن سعادته بوجوده في صفوف الروخيبلانكوس، لدى سؤاله عن احتمال تجديد عقده لما بعد 2020، حين ينتهي عقده الحالي. وقال سيميوني، خلال مؤتمر صحفي بعد مران الفريق، إنه سيلتقي في وقت لاحق مع إدارة النادي، للبحث عن «الأفضل للجميع.
وأتم: لا يزال التحدي مستمرا لدي بشكل يومي وفي كل مباراة. نأمل في الاستمرار في التطور، وبالتأكيد سنصل مع الإدارة لأفضل وضع للجميع، كما يحدث دائما منذ عودتي إلى أتلتيكو مدريد كمدرب.
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الوضع في مصر
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اصابات
133,900
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تعافي
110,436
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وفيات
7,466
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