شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسقط فى فخ التعادل أمام إيبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط فريق برشلونة الإسبانى في فخ التعادل الإيجابى أمام ضيفه إيبار، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب «كامب نو» معقل الفريق الكتالونى، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من عمر مسابقة الدوري الإسباني «الليجا» بالموسم الجارى.

أحرز كيكي هدف التقدم لصالح إيبار بالدقيقة 58 من زمن المباراة بعد خطأ فادح من اراخو مدافع البارسا، ثم أدرك عثمان ديمبيلى التعادل لفريق برشلونة بالدقيقة 67 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة، مقسمين ما بين فوز في 7 مباريات و4 تعادلات، 4 هزائم، فيما جاء إيبار في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.