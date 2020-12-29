شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية بعد عشرة أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم محمد عبد الشافي، الظهير الايسر للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، بعد عشرة أيام.

وانهي عبد الشافي، المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي، الذي حدده له الجهاز الطبي، ولم يتبقي له سوي مرحلة وحيدة، وتضمن الجري حول الملعب، وتدريبات التقويات، داخل صالة الجيمانزيوم.

وغاب عبد الشافي، عن الزمالك، طوال الفترة المنقضية، بسبب تعرضه لكسر في الترقوة خلال مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري.