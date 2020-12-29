شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يقود أرسنال للفوز على برايتون فى الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص أرسنال، فوزا صعبا، من مضيفه فريق برايتون، بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب «فالمر»، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، من الدوري الإنجليزي «بريميرليج». خاض النجم المصرى محمد الننى، اللقاء بالكامل مع فريق أرسنال، للمرة الخامسة على التوالى في البريميرليج. ورفع أرسنال، رصيده للنقطة 20، ليحتل المركز الثالث عشر، بجدول ترتيب الدوري الإجليزي، الذي يتصدره فريق ليفربول، برصيد 32 نقطة، بينما توقف رصيد برايتون، عند 13 نقطة، في المركز السابع عشر. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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