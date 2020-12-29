شكرا لقرائتكم خبر عن «عنتر»: المصري سيعود للمشاركات الأفريقية الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي محمد عنتر، لاعب النادي المصري، سعادته بالتواجد ضمن فريق المصري البورسعيدي.

وشدد عنتر، على ان الحفاوة التي يلقاها على عاتقه، من جماهير بورسعيد، ستدفعه لبذل قصاري جهده خلال الفترة المقبلة، حتي يكون عند حسن ظنهم به.

وأضاف عنتر، ان المصري، سيعود للمشاركة في البطولات الافريقية، بداية من العام المقبل، خصوصاً وان اللاعبين مصممين، على التواجد ضمن فرق المربع الذهبي في الموسم الحالي.