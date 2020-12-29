شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة : اتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية وتغليظ الغرامات علي المتخاذلين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدي أبوفريخه، خطابات لجميع الأندية، طالبهم خلالها بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، اثناء التدريبات والمباريات التي تقام علي الصالات المغطاة. وشدد اتحاد السلة، علي ضرورة تواجد بوابات التعقيم، علي مداخل الصالات المغطاة، لتفادي انتشار فيروس كورونا. وقال مجدي ابوفريخه، ان التشديد علي الإجراءات، هدفه في المقام الأول، الحفاظ علي حياة جميع عناصر اللعبة، مشدداً علي انه سيتم توقيع عقوبات مغلظة علي المتخاذلين في تطبيق الإجراءات. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

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