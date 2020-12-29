شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة الإماراتي يستهدف نجم الأهلي المغضوب عليه والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب نادي الوحدة الإماراتي، التعاقد مع اللاعب جيرالدو دا كوستا، جناح أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ويرغب الوحدة الإماراتي في ضمه لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، في ظل رغبة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي في رحيله. وكلف محمود الخطيب كلف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بالدخول في مفاوضات مع اللاعب وإقناعه بالرحيل في ظل الاستفادة المادية للطرفين من رحيله. الوضع في مصر

اصابات 133,900

تعافي 110,436

وفيات 7,466

كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة الإماراتي يستهدف نجم الأهلي المغضوب عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.