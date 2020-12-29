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فوز التلال على المكلا في المرحلة النهائية للبطولة التنشيطية لكرة السلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

فاز فريق التلال على فريق المكلا 76 نقطة مقابل 51 نقطة في المباراة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب الفقيد صالح بن دغار بمدينة المكلا، في اطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للبطولة التنشيطية لكرة السلة لفئة الرجال للأندية، ينظمها الاتحاد العام لكرة السلة.

 

وفاز شعب حضرموت على فريق المكلا 78 نقطة مقابل 32 نقطة وفاز فريق التلال على فريق البرق تريم 86 نقطة مقابل 52 نقطة.

 

وتقام غدا ثلاث مباريات يلتقي في الاولى سيئون والمكلا، ويلتقي في الثانية فريقي التلال وشعب حضرموت فيما تقام المباراة الثالثة بين فريقي الميناء و البرق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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