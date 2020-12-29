شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فوز التلال على المكلا في المرحلة النهائية للبطولة التنشيطية لكرة السلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 فاز فريق التلال على فريق المكلا 76 نقطة مقابل 51 نقطة في المباراة التي جرت بينهما اليوم، على ملعب الفقيد صالح بن دغار بمدينة المكلا، في اطار منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للبطولة التنشيطية لكرة السلة لفئة الرجال للأندية، ينظمها الاتحاد العام لكرة السلة.

وفاز شعب حضرموت على فريق المكلا 78 نقطة مقابل 32 نقطة وفاز فريق التلال على فريق البرق تريم 86 نقطة مقابل 52 نقطة. وتقام غدا ثلاث مباريات يلتقي في الاولى سيئون والمكلا، ويلتقي في الثانية فريقي التلال وشعب حضرموت فيما تقام المباراة الثالثة بين فريقي الميناء و البرق.

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