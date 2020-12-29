شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يتوج بلقب بطولة الشارقة لفرق الشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مصعب الفكي

توج نادي اتحاد كلباء بلقب بطولة الشارقة لفرق الشطرنج السريع التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار أسبوعين بمشاركة 18 فريقاً مثلت 10 أندية، هي نادي خورفكان الثقافي الرياضي ونادي اتحاد كلباء الرياضي، ونادي الذيد الرياضي ونادي المدام الثقافي الرياضي، ونادي مليحة الرياضي ونادي البطائح الثقافي الرياضي ونادي الحمرية الرياضي، ونادي الثقة للمعاقين ونادي الشطرنج للفتيات في الشارقة، وأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وأقيمت البطولة على موقع «لي تشيس» الدولي بنظام الدوري من 17 جولة، وتم تحديد 10 دقائق لكل لاعب، مع إضافة 5 ثواني لكل نقلة ملعوبة.

ومثل فريق اتحاد كلباء أربعة لاعبين هم حسن خليفة البدواوي ومريم إحسان، وأحمد خليفة البدواوي وتيم مجركش، وحصل اللاعبون على 47 نقطة متقدمين على صاحب المركز الثاني (نادي فتيات الشارقة) بفارق 8 نقاط، ومثلت نادي الفتيات ريم محمد الجسمي، وعنود عيسى ومهرة فؤاد، وعهود عيسى، وحل في المركز الثالث الفريق الثاني لنادي اتحاد كلباء بعد حصوله على 39 نقطة أيضاً، متعادلاً مع صاحب المركز الثاني مبتعداً عنه بفارق نظام كسر التعادل، ومثل الفريق الثاني لنادي اتحاد كلباء محمد خميس المزروعي وفاطمة إبراهيم وزياد أيمن وريم خميس المزروعي.

وحل في المركز الرابع فريق أكاديمية الشارقة الدولية، وفي المركز الخامس الفريق الثالث لنادي اتحاد كلباء وفي المركز السادس نادي الثقة للمعاقين، وفي المركز السابع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وفي المركز الثامن نادي خورفكان الثقافي الرياضي، وفي المركز التاسع الفريق الرابع لنادي اتحاد كلباء، فيما حصل على المركز العاشر نادي مليحة الثقافي الرياضي.

وأشرف على البطولة الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج والأستاذ الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس جريفاس، والمدرب الدولي الفلسطيني إحسان جواد، والحكم الدولي الفلبيني مارلون كونان.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة خصصت جوائز بقيمة 13 ألف درهم للفرق الفائزة بالمراكز الأولى، إضافة إلى جوائز خاصة لأفضل لاعب من كل نادي مشارك.

وأثنى عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد نائب رئيس الجهاز الفني لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مستوى الفرق المشاركة في البطولة.

وقال: «مشاركة الأندية الشطرنجية في إمارة الشارقة في مثل هذه البطولات والفعاليات الرياضية والمجتمعية لم تكن غريبة؛ لأننا تعودنا في إمارة الشارقة، على مثل هذا التفاعل، لقد أكدت جميع الجهات مشاركتها في المعسكر الشتوي والبطولات التي ينظمها النادي؛ بل طلب بعضها المشاركة بأكثر من فريق واحد، ما يعطي مؤشراً إيجابياً للنجاح، كما يعكس اهتمام أندية الإمارة بالمواهب الرياضية والشطرنجية، وتوفير كل المعينات اللازمة لتطوير مستواهم الفني».