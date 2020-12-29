شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبدالمنعم كهربا يصل للهدف رقم 100 فى مسيرته .. سجلهم مع مين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمود عبدالمنعم كهربا قاد الأهلى للفوز على الاتحاد بنتيجة 4/0 فى بطولة الدورى الممتاز، بعد تسجيله هدفه الـ100 خلال مشواره الاحترافى.

محمود عبدالمنعم كهربا يسجل مع كل نادي

جاءت أهداف كهربا مع كل الأندية التي لعب لها كالتالى:

8 أهداف مع إنبى، و7 مع لوزيرن السويسرى، هدفين مع زيوريخ، و27 مع الزمالك، 24 مع اتحاد جدة، وهدف مع أفيس البرتغالى، ومؤخرا 9 مع الأهلي، بالإضافة إلى هدف مع منتخب الناشئين، و10 أهداف مع منتخب الشباب، و7 أهداف مع المنتخب الأوليمبي، و4 أهداف مع المنتخب الأول.

ومن جهة أخرى أغلق الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى صفحة مباراة الاتحاد السكندرى والمؤجلة من الجولة الثالثة للدورى، من أجل التحضير لمباراته ضد وادى دجلة يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر المسابقة، حيث يتدرب الفريق اليوم بدون الحصول على راحة استعدادا لمواجهة الغزلان.

وحدد الجهاز الفنى للأهلى برنامجا بدنيا خاصا للثلاثى العائد من الإصابة وكورونا وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن، من أجل تجهيزهم فنيا للمشاركة فى المباريات، ورفع كفاءتهم البدنية، خاصة أنهم ابتعدوا لفترة طويلة عن المشاركة للمباريات، وهو ما أثر على مستواهم البدنى بالسلب.

ويبدأ مسئولو النادى الأهلى إعادة ترتيب أوراقهم بشأن الصفقات المزمع إبرامها فى الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية ومبارتى السوبر المصرى والأفريقى، بعد فشل صفقة شراء الأوروجويانى جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب أفريقى، بسبب مغالاة إدارة ناديه فى مطالبهم المالية.

ويضع مسئولو النادى الأهلى خطة بديلة لتدعيم هجوم النسور الحمر بعد فشل صفقة سيرينو، التى كانت الخيار الأول للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، وكانت تضع لجنة التخطيط بالأهلى بالاتفاق مع الجهاز الفنى أكثر من خطة بديلة للسير عليها حال فشل صفقة سيرينو.

وتشمل الخطة البديلة التفاوض مع الجنوب أفريقى كيجان دوللى جناح مونبيليه الفرنسى، والذى سيفتح الأهلى مع ناديه خط مفاوضات لمعرفة طلباته المالية تمهيدا للتعاقد معه، خاصة أن موسيمانى يعرف إمكانيات اللاعب جيدا بعدما سبق له تدريبه وقت وجوده فى صن داونز وقبل احترافه بأوروبا.

وثانى الخيارات المطروحة لتدعيم هجوم الأهلى هو التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم ستاندرلييج البلجيكى، والذى كان هدفا للأهلى قبل أن يفضل ناديه بيعه لستاندرلييج عن انتقاله للأهلى منافسه بالبطولات الأفريقية، وثالث الخيارات المطروحة هو التعاقد مع الزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة، والذى نال إعجاب الجهاز الفنى للأهلى، ويضعه فى حساباته تمهيدا لفشل التعاقد مع لاعبى الخطة "أ"، والخطة "ب".