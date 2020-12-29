شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يصحح أخطاء مدافعي سموحة قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أحمد سامى المدير الفنى لسموحة جلسات منفردة مع الثلاثي محمود البدرى ورجب نبيل ومحمد عبد المنعم مدافعي الفريق لشرح الأخطاء الدفاعية التي وقعوا فيها خلال مباريات الفريق الماضية، وكان أخرها لقاء الأمس أمام الزمالك والذى خسره الفريق السكندرى بثنائية نظيفة جمدت رصيدهم عند 5 نقاط فى المركز تاسع بجدول الدورى بعد مرور 4 جولات .

ووجه المدير الفنى انذارا شديد اللهجة إلى لاعبيه بسبب الأخطاء الدفاعية التي وقعوا فيها و كلفت سموحة خسارة 7 نقاط منذ انطلاق بطولة الدوري العام، وتعهد اللاعبون بتداركها خلال المواجهة القادمة أمام سيراميكا فى الجولة الخامسة الجمعة المقبل .

فى الوقت ذاته يفتقد الفريق جهود لاعبه الدولى على غزال للمباراة الثانية على التوالى بسبب إصابته بفيروس كورونا ، حيث يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة بعد 48 ساعة لمعرفة تطور الحالة الصحية له.

وطلب أحمد سامى من لاعبيه سرعة طيء صفحة مباراة الزمالك والتفكير فى المباراة المقبلة مما دفعه إلى عدم منح اللاعبين راحة والتدريب اليوم لشرح الاخطاء التى وقعوا فيهما وكلفت الفريق الخسارة بالإضافة لأداء سئ من عدد كبير من اللاعبين وهو ما تفهمه الجميع وأكدوا أنهم سيقوموا بالتعويض فى اللقاء المقبل لتحسين الصورة من جديد والدخول فى زمرة الأندية التى تنافس على المربع الذهبى من بداية المسابقة .