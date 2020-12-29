شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتوج بدورى كرة السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق كرة السلة رجال بالنادى الأهلى بلقب دورى المرتبط بعد التغلب على نظيره الاتحاد السكندرى، بنتيجة 68\66 فى إياب نهائى الدورى الذى يقام بصالة قناة السويس بالاسماعيلية، وحسم البطولة لصالح الفريق.

وسيطر الفريق السكندرى على أحداث المباراة، حيث جاءت نتيجة الفترات كالتالى : 13/21، و33/ 43، و54\48، ليصنع الأهلى ريمونتادا وينتهى اللقاء 68\66 للفريق الأحمر .

وجاء تتويج الفريق باللقب بعد أن فاز فى 3 مباريات من أصل 4 مواجهات، منها 2 على مستوى المرتبط ، ومثلها على مستوى الكبار، حيث أسفرت مباريات الذهاب عن فوز فريق مرتبط الأهلى على فريق مرتبط الاتحاد السكندرى، بينما فاز رجال زعيم الثغر على الأحمر ، وهو ما جعل المباراة اليوم تشهد ندية وإثارة أكثر، نظرا لتكافؤ الفرص بين الفريقين، كما تغلب مرتبط الأهلى اليوم أيضا على زعيم الثغر.

وشارك مع الأهلى فى مباراة اليوم الثنائى إيهاب أمين و عمرو الجندى العائدان من الإصابة بفيروس كورونا ، حيث خضعا لمسحة ثانية ، بينما يتغيب عن الفريق محمد مصطفى و عمر طارق بعد ايجابية العينة الخاصة بهما ، بخلاف نجوم الفريق مثل ابراهيم الجمال ، و أحمد مهيب ، و

فى المقابل يضم الاتحاد كوكبة من النجوم مثل اسماعيل أحمد ، و فودة ، و هيثم كمال ، و رامى ابراهيم ،و دولا .

ويٌعد هذا اللقب هو الخامس للاهلى فى تاريخه حيث سبق للاهلى أن حقق اللقب 3 مرات على التوالى والرابعة فى تاريخه وكانت اخر بطولة توج بها الفريق ديسمبر 2018 .

وفاز فريق مرتبط سلة الأهلى على نظيره الاتحاد اليوم بنتيجة 70\26 ، وهو ما صعب الأمور على الفريق السكندرى خلال الساعات القليلة الماضية .

نهائى الدورى



الاهلى و الاتحاد