شبانة فى تليفزيون الخليج 365 يكشف رغبة اتحاد الكرة فى إلغاء الـ"var"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى محمد شبانة فى تليفزيون الخليج 365، أن اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، تدرس إلغاء تطبيق تقنية الفيديو بالدورى المصرى عقب الخلاف الذى نشب بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق التقنية مؤخرا، لافتًا إلى إن اتحاد الكرة يرى أن هناك مشكلات فنية عديدة فى تطبيق التقنية بالدورى المصرى وعلى رأسها مشكلة ضبط التسلل.

أضاف شبانة عبر برنامج مع شبانه على تلفزيون الخليج 365، أن اتحاد الكرة يعرض على الأندية فى جلسة الغد بمقر الجبلاية استمرار التقنية بنفس هذه المشكلات، وفى حالة موافقة الأندية سيطلب أحمد مجاهد منهم تحمل جزء من تكلفة تطبيقها وفى حالة رفض الأندية هذا الأمر، سيتم التفكير جديا فى الغاء تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.