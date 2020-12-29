شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أحلام كبرى لم تبتسم لنادى الزمالك فى 2020.. أبرزها أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم البداية المميزة لنادى الزمالك في 2020، إلا أن العام مر بشكل متقلب وحزين وسعيد في ذات الوقت، على الفريق الأبيض الذي كان يتطلع لتحقيق عدة أمنيات رغم التقلبات الإدارية في وجود 3 مدربين على رأس الجهاز الفني للأبيض.

بداية مميزة

كان شهر فبراير في 2020، جميلا على نادي الزمالك الذي توج خلال أسبوع بلقبي السوبر المصري على حساب الغريم الأهلي بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل السلبي في الإمارات، بعد أيام من الفوز بالسوبر الأفريقي من أنياب الترجي الرياضي التونسي بثلاثية مقابل هدف.

وقدم نادي الزمالك، في فبراير أفضل أداء له تحت قيادة باتريس كارتيرون بفضل ثلاثية زيزو وبن شرقي ومصطفى محمد وثنائية الونش ومحمود علاء في الدفاع والحارس محمد أبو جبل مع فرجاني ساسي وطارق حامد.

ولكن دوام الحال من المحال، وفشل الزمالك في تحقيق 5 أحلام خلال هذا العام ما بين بطولات وصفقات وهو ما نستعرضها في التقرير التالى..

دورى أبطال أفريقيا

لم يستطع الزمالك، فك عقدة لقب دوري أبطال أفريقيا، في 2020، بعد قدم بطولة رائعة المستوى بالإطاحة بالترجي الرياضي التونسي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين من ربع النهائي بنتيجة 3-2 في المباراتين، ثم الإطاحة بالرجاء البيضاوي المغربي في نصف النهائي عقب الفوز عليه بالدار البيضاء بهدف أشرف بن شرقي قبل سحقه في القاهرة بثلاثية مقابل هدف.

لكن الزمالك سقط في نهائي أفريقيا أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي، فى 27 نوفمبر الماضي، بقهر الأبيض بثنائية مقابل هدف بفضل قاضية محمد مجدي أفشة بالدقيقة “87” قبل نهاية اللقاء ودخوله في الوقت الإضافي، بثلاثة دقائق.

لتستمر عقدة نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا التي لم يتم فكها في 2020 واستمرار غياب اللقب القاري السادس عن الأبيض منذ صاروخية تامر عبد الحميد “دونجا” في شباك الرجاء المغربي، 2002.

لقب محلي

واصل الزمالك السقوط للموسم الخامس على التوالي، في تحقيق لقب الدوري، الذي ذهب إلى الأهلي، للمرة الـ42 في تاريخ الشياطين الحمر، كما خسر لقبه كأس مصر خلال الموسمين الماضيين، على يد طلائع الجيش في نصف النهائي بنتيجة 1-3.

رمضان صبحي

تمنى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، خطف رمضان صبحي بعد انتهاء إعارته للأهلي من هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

لكن محاولة مرتضى منصور ونجليه أمير وأحمد باءت بالفشل بسبب العرض المالي الكبير من قبل بيراميدز على رمضان صبحي بقيمة 200 مليون جنيه مصري لمدة 5 مواسم.

بديل طارق حامد

فشل مسئولو نادي الزمالك في التوصل للاتفاق مع بيراميدز حول ضم نبيل عماد دونجا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل أن يكون بديلا في المستقبل لطارق حامد.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، لقد حصل على توقيع نبيل عماد دونجا من أجل الانتقال لصفوف الأبيض، لكن اللجنة المعينة فشلت في التوصل للاتفاق مع بيراميدز لضمه وهى الصفقة التي يتمنى الأبيض حسمها في يناير المقبل.