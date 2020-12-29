شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التتويج بالثلاثية.. 5 أحلام عاندت جماهير الأهلى فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاشت جماهير نادى الأهلى عاما سعيدا في 2020، بعدما نجح المارد الأحمر في تحقيق الثلاثية بالتتويج بالدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، تحت قيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مع الوضع في الاعتبار أن الأحمر حسم الدورى تحت قيادة السويسر رينيه فايلر قبل رحيله.

وعلى الرغم من تحقيق الثلاثية إلا أن الجماهير الأهلاوية كانت تمنى أنفسهم ببعض الأحلام التي كانت تريد تحقيقها من أجل أن يكون عاما مثاليا بتاريخ الفريق.

ونستعرض 5 أحلام عاندت الجماهير الحمراء في 2020..

السوبر المصري

سقط الأهلي أمام الغريم التقليدي الزمالك، في الإمارات عقب الخسارة بركلات الترجيح 4-3 بفضل تألق الحارس محمد أبو جبل، بعد التعادل السلبي طيلة اللقاء.

رحيل رمضان صبحى

اتفق مسئولو النادي الأهلي، مع رمضان صبحي على استمراره بصورة نهائية في الموسم الحالي مع الفريق، بعد الاتفاق على شراء عقده من هدرسفيلد، عقب انتهاء إعارته مقابل 3.25 مليون جنيه إسترليني، لكن رمضان صبحي تراجع عن اتفاقه مع النادي الأهلي، من أجل الاستمرار مع الفريق وقطع إعارته مع الفريق الأحمر، بسبب امتلاكه عرضا مغريا من بيراميدز.

وانتقل رمضان صبحي، لصفوف نادي بيراميدز لمدة 5 مواسم مقابل 40 مليون جنيه مصري كراتب سنوي، وصفع فريقه طفولته الأهلي.

الإبقاء على أحمد فتحي

لم يستطع مسئولو النادي الأهلي، إقناع أحمد فتحي، بالاستمرار مع الفريق لمدة موسمين بعد نهاية عقده في الموسم الماضي، بسبب امتلاكه عرضا مغريا من بيراميدز، وفضل الجوكر الانتقال لصفوف بيراميدز مقابل 16 مليون جنيه مصري بزيادة 4 ملايين في الموسم عن عرض الأهلي، بعقد لمدة 3 مواسم.

السوبر الأفريقى

لن يستطيع النادي الأهلي أن يرفع لقبه الرابع في عام 2020، بعد ثلاثية الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، عقب تراجع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن موعد إقامة السوبر الأفريقي بين الأحمر ونهضة بركان المغربي.

وكان يريد النادي الأهلي أن يتوج باللقب الرابع في 2020 خلال المواجهة الأولى فى تاريخه ضد نهضة بركان المغربي، لكن تم تأجيل حصد السوبر الأفريقي إلى شهر فبراير المقبل قبل خوض بطولة كأس العالم للأندية في قطر.

صفقة سيرينو

قبل نهاية عام 2020، تعرض مسئولو النادي الأهلي، إلى ضربة قوية من نظرائهم في صن داونز الجنوب أفريقي، حول ضم الأوروجوياني جاستن سيرينو، بسبب تمسك الأخير في بيعه مقابل 5 ملايين دولار في يناير المقبل بزيادة مليوني دولار عن عرض الأحمر.

وكان بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، أعلن رغبته في ضم جاستن سيرنيو خلال الأسابيع الماضية، لأنه يعرف جيدا ودربه في صن داونز من أجل تدعيم صفوف الشياطين الحمر قبل خوض كأس العالم للأندية شهر فبراير، في قطر.