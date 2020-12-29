شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. الإسماعيلي يخطر جاموندي بالتراجع ..ومحمد وهبة مديرا فنيا للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مفاجأة من العيار الثقيل علم ”الخليج 365” أن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان أخطر الأرجنتيني جاموندي المدير الفني السابق لفريق الوداد البيضاوي المغربي بالتراجع عن قرار إسناد مهمة تدريب الدراويش له قبل حضوره للقاهرة لتوقيع العقود، وتم الاستقرار علي تعيين محمد وهبة مدير فنيا للدراويش بعد تألقه في قيادة الفريق الأصفر وتمكنه من حصد أربعة نقاط في مباراتين بالتعادل السلبي مع البنك الاهلي ثم الفوز على أسوان بهدفين دون رد.

وعلم ”الخليج 365” أن جلسة سوف تجمع محمد وهبة مع إبراهيم عثمان غدا الأربعاء من أجل تشكيل الجهاز المعاون له وإعلان قرار تعيينه بشكل رسمي.

ولاقي قرار تعيين جاموندي غضب واسع في الشارع الإسماعيلاوي حيث طالبت الجماهير بمنح الفرصة لمحمد وهبة ابن النادي بعد نجاحه في لم شمل الفريق في فترة صعبة كما نال جاموندى غضب عارم بسبب تلقيه خسارة مدوية من الاهلي 5/1 حينما كان مديرا فنيا للوداد المغربي أدت لرحيله عن بطل المغرب عقب فشله في الصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا وتفوق الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عليه خلال مباراتي الذهاب والاياب.