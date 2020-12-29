شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لإقالة علاء عبد العال من بتروجت وتعيين محمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تتجه النية داخل مجلس إدارة نادي بتروجت برئاسة المهندس إبراهيم رمضان، لتوجيه الشكر لعلاء عبدالعال، المدير الفنى للفريق بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تراجع نتائج الفريق البترولي في القسم الثاني خلال الفترة الماضية، حيث تعادل الفريق مع علاء عبد العال فى خمس مباريات، وتحقيق الفوز فى مباراة واحدة.

وكان بتروجت فاز على كوكاكولا فى الجولة الأولى للمجموعة الثانية بثلاثة أهداف نظيفة قبل أن يتعادل فى خمس مباريات متتالية أمام السكة الحديد سلبيا بدون أهداف، والترسانة، وطنطا بنفس النتيجة، ثم المريخ إيجابيا بهدف لكل منهما، وأخيرا منتخب السويس بدون أهداف.

ودخل مجلس إدارة نادي بتروجت ، في مفاوضات مع محمد حلمي المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، على قيادة الفريق البترولي تمهيدا لرحيل علاء عبد العال، حيث يرغب مجلس إدارة النادي في العودة مرة أخرى لدوري الأضواء فى الموسم المقبل .

وأبرم بتروجت العديد من الصفقات قبل انطلاق دوري القسم الثاني ، وأبرز هذه الصفقات ثنائى سموحة إبراهيم عبد القوى ومحمود منصور وذلك فى إطار خطة مجلس الإدارة نحو المنافسة على الصعود لدورى الأضواء والعودة سريعا للممتاز.

يذكر أن علاء عبد العال المدير الفنى لبتروجت أوصى بالتعاقد مع اللاعبين خاصة أنه يعرف إمكانياتهما منذ أن كان مديرًا فنيًا للداخلية بالدورى الممتاز وكان الثنائى يلعبا فى نفس الفريق .

كان إبراهيم عبد القوى قريبًا من التوقيع للإسماعيلى فى صفقة انتقال حر قبل أن يتم فسخ التعاقد معه، بينما عاد محمود منصور بعد انتهاء إعارته لحرس الحدود واستغنى عنه مسئولو سموحة.