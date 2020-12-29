شبانة فى تليفزيون الخليج 365: الزمالك يعدل عقد فتوح ويضمه للفئة الأولى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى محمد شبانة فى تليفزيون اليون السابع، أن مسئولو نادي الزمالك قرروا تعديل عقد أحمد فتوح لاعب الفريق، بعد تألقه في الفترة الأخيرة، وانضمامه لصفوف المنتخب الوطني، كما قرر المسئولون ضم فتوح للاعبي الفئة الأولي داخل القلعة البيضاء.

وكشف شبانة عبر برنامج مع شبانه على تلفزيون الخليج 365، تفاصيل عقد فتوح الحالى، مؤكدًا أن اللاعب يتقاضي وفقا لعقده الحالي مع الزمالك مليون و200 ألف جنيه شاملة الضرائب، ومن المنتظر رفع قيمة عقده المالي لتتناسب مع إمكانيته الفنية وهو ما سيتم الاتفاق عليه بعد الجلسات التي سيعقدها مسئولو الزمالك معه خلال الأيام القادمة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.