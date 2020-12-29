شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الله جمعة ظهير ايسر الزمالك سلبية مسحة كورونا الخاصة به اليوم ، ليبدأ اللاعب الاستعداد للعودة إلى المشاركة فى تدريبات ألفريق، حيث كان يعانى عبد الله جمعة من اصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد شفاءه، وذلك قبل مواجهة سموحة التى أقيمت امس فى الدوري.

اتحاد الكرة يلغى الشعار الجديد لمسابقة الدورى العام

قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، إلغاء شعار الدورى الجديد الذى تم اعلانه قبل انطلاق الدورى الحالى وتحديدا فى حفل سحب القرعة، بداعى أن هذا الأمر قرار الأندية وليس اتحاد الكرة وأنه لابد من موافقة الأندية على تغيير الشعار وأخذ رأيهم فى الشعار الجديد قبل اعلانه.

الأهلى يعلن سلبية مسحة ربيعة وقفشة لفيروس كورونا

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية مسحة الثنائي رامي ربيعة ومحمد مجدي قفشة، ثنائي الفريق وتعافيهما من فيروس كورونا ، وأشار مدير الكرة إلى أن «الثنائي» سوف ينتظمان في التدريبات الجماعية للفريق بدءا من غدٍ، وذلك استعدادا لمباراة وادي دجلة.

نزلة برد وراء غياب كهربا عن مران الأهلي في بداية الاستعداد لدجلة

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن غياب محمود كهربا لاعب وسط الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية جاء بسبب تعرضه لنزلة برد. ، وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب خضع لفحص طبي قبل انطلاق المران، وفضل الجهاز الفني إراحته بسبب نزلة البرد التي تعرض لها اللاعب بعد مباراة أمس أمام الاتحاد السكندري ، وأضاف مدير الكرة أن كهربا سيخضع لفحص طبي جديد غدا، قبل انطلاق لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية.

اتحاد الكرة يجتمع بالأندية غدا لمناقشة أزمة تطبيق تقنية الفيديو بالدورى

تعقد اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، غدا الأربعاء، اجتماعا مهما مع أندية الدورى الممتاز وعددهم 18 ناديا من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المصرى، خاصة وأن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلات فنية فى تطبيق التقنية أبرزها ضبط التسلل.

طاهر طاهر يغيب عن الأهلى أمام وادى دجلة

تاكد غياب طاه رطاهر لاعب الأهلى عن مباراة الفريق الأحمر أمام وادى دجلة يوم الجمعة 1/ 1 / 2021 فى الجولة الرابعة من الدورى الممتاز ، وفقا لتأكيدات سيد عبدالحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الذى قال إن طاهر محمد طاهر، لاعب وسط الفريق سيعود إلى التدريبات الجماعية بعد خمسة أيام ، وأوضح مدير الكرة بالنادي أن الأشعة التي أجراها طاهر أثبتت عدم وجود كسر في الضلوع، وأن اللاعب يعاني من كدمة شديدة فقط وأضاف: «اللاعب حصل على راحة سلبية اليوم من التدريبات الجماعية للفريق.

شركة الـvar تطالب اتحاد الكرة بـ100 ألف يورو.. والجبلاية ترفض السداد

طلبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، من اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى .



