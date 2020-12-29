إيبار يقتنص نقطة تاريخية من برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سقط برشلونة في فخ التعادل مع ضيفه إيبار بنتيجة (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الإسباني.

صادف برشلونة سوء حظ كبير، حيث أهدر المهاجم الدانماركي مارتن برايثوايت ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، ثم ألغى الحكم هدفا سجله نفس اللاعب بالدقيقة 25 بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

افتتح إنريكي جارسيا كيكي التسجيل في المباراة في الدقيقة الـ57 بعدما استغل خطأ فادحا من رونالد أراوخو مدافع برشلونة، قبل أن يدرك البارسا التعادل عن طريق لاعبه الفرنسي البديل عثمان ديمبيلي بالدقيقة الـ67 من اللقاء.

وبهذه النتيجة، يقتنص فريق إيبار نقطة تاريخية من برشلونة بعدما تمكن من تحقيق أول تعادل له مع الفريق الكتالوني في ملعبه "كامب نو"، ليصبح رصيده 16 نقطة من 16 مباراة ويرتقي إلى المركز الـ14 في جدول ترتيب الليجا.

أما برشلونة فعلى غير عادته لم يتمكن من تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة مع كل عام، لينهي الفريق الكتالوني 2020 وهو في المركز السادس للدوري الإسباني بعدما حصد 25 نقطة من 15 مبارة، ويبتعد أكثر عن صدارة الترتيب.