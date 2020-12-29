خاص.. الأهلي يستعين بمحلل أداء من جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استقر النادي الأهلي على الاستعانة بمحلل أداء ينضم إلى الجهاز الفني الحالي قادماً من جنوب إفريقيا بطلب من المدرب بيتسو موسيماني.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن النادي الأهلي أنهى الاتفاق مع يوشا فالدويا الجنوب إفريقي الذي عمل محللاً للأداء من قبل مع منتخب بلاده في جنوب إفريقيا.

ويسعى بيتسو موسيماني لتدعيم جهازه الفني ومساعديه، كما يسعى في الوقت نفسه لدعم قائمة الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية في فبراير المُقبل.

يُذكر أن بيتسو موسيماني تولى مهمة تدريب الأهلي في أكتوبر الماضي، ليتوج مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، ليساهم في الثلاثية بعد تحقيق لقب الدوري.