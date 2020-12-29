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مباراة جديدة مهددة بالتأجيل في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكدت تقارير إعلامية إنجليزية، أن مباراة فولهام وتوتنهام التي ستقام غدًا، الأربعاء، بالجولة 16 من الممتاز "بريميرليج"، باتت مهددة بالتأجيل.

ووفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس مساء اليوم الثلاثاء، فإن اللقاء مهدد بالتأكيد بسبب وجود إصابات بفيروس في صفوف توتنهام.

وأوضحت الشبكة أنه لم يتم إتخاذ قرار نهائي بشأن عدم إقامة المباراة في موعدها، إلا أن صدوره يبدو قريبًا نظرًا لكثرة الإصابات.

وكانت صحيفة تيليجراف البريطانية قد أكدت في وقت سابق أن أندية بريميرليج تدرس حاليًا توقف منافسات الدوري لمدة أسبوعين لسرعة انتشار الفيروس.

الجدير بالذكر أن عدد من الإصابات في صفوف مانشستر سيتي قد أدت في وقت سابق إلى تأجيل مباراة الفريق ضد إيفرتون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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