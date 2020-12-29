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بمشاركة النني.. آرسنال يقفز للمركز الـ 13 بهدف في مرمى برايتون

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق آرسنال فوزاً مهماً أمام نظيره برايتون خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ 16من بطولة .

وفاز آرسنال بهدف نظيف سجله اللاعب البديل لاكازيت في أول لمسة له للكرة بعد تحويله عرضية ساكا في شباك مرمى برايتون.

وبهذا الفوز رفع آرسنال رصيده إلى النقطة 20 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد برايتون عند النقطة 13 في المركز السابع عشر.

وشهدت المباراة مشاركة النني أساسياً بصفوف فريق آرسنال حتى نهاية الوقت الأصلي من اللقاء

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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