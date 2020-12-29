كوكا يعلن تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الدولي المصري أحمد حسن كوكا، المحترف في صفوف أولمبياكوس اليوناني، تعافيه من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه عاش واحدة من أصعب فترات حياته.

ونشر كوكا فيديو له من التدريبات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معلقًا: "تسبَّب الفيروس في بعض المضاعفات ولم أستطع التدريب أو القيام بأي تمرين طوال هذه الفترة".

وأضاف صاحب الـ27 عامًا: "كانت فترة صعبة جدا في حياتي، أنا دائما بفكر إن المواقف الصعبة مش عشان تدمرك بالعكس دي عشان تقويك ولازم دائما الرضا بابتلاء ربنا".

وأتم مهاجم منتخب مصر قائلا: "في كل مرة أتحدى نفسي لأعود أقوى، شكرًا لجميع رسائل الدعم".