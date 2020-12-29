برشلونة يتعادل مع إيبار في الدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة برشلونة وإيبار بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

سجل جارسيا كيكي هدف إيبار في الدقيقة 57 من

عمر المباراة، ثم أدرك عثمان ديمبلي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 67.

وأهدر مارتن برايثوايت لاعب برشلونة ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة مع

بداية المباراة.

وفي الدقيقة 25 ألغى حكم المباراة هدف سجله مارتن برايثوايت لصالح برشلونة بعد وقوع اللاعب في التسلل.

بهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز السادس برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري الاسباني، فيما يحتل إيبار المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.