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برشلونة يتعادل مع إيبار في الدوري الإسباني

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حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة وإيبار بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة السادسة عشرة من .

سجل جارسيا كيكي هدف إيبار في الدقيقة 57 من

عمر المباراة، ثم أدرك عثمان ديمبلي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 67.

وأهدر مارتن برايثوايت لاعب برشلونة ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة مع

بداية المباراة.

وفي الدقيقة 25 ألغى حكم المباراة هدف سجله مارتن برايثوايت لصالح برشلونة بعد وقوع اللاعب في التسلل.

بهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز السادس برصيد 25 نقطة في ترتيب الدوري الاسباني، فيما يحتل إيبار المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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