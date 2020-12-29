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أرسنال يواصل انتصاراته بفوز صعب على برايتون في البريميرليج

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حقق فريق أرسنال فوزًا صعبًا على نظيره برايتون، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فالمر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الممتاز "البريميرليج".

سجل هدف أرسنال المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت، في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وشارك النجم المصرى محمد الننى، فى التشكيل الأساسي، لفريقه أرسنال، فى المباراة الخامسة على التوالى في الدوري الإنجليزي.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى

20 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث عشر محققاً الفوز السادس خلال الموسم الجاري، مستفيداً من دفعة الجولة السابقة بالفوز على (3-1).

وبدأ أرسنال مباراة برايتون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: بيليرين، هولدينج، ماري، تيرني

خط الوسط: تشاكا، النني، ساكا

خط الهجوم: سميث روي، مارتينيلي، أوباميانج

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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