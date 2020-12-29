أبوالعنين مديرًا فنيًا للرجاء

قرر مجلس إدارة نادي الرجاء المطروحي، إسناد مهمة تدريب محاربي الصحراء إلى أبوالعينين شحاتة المدير الفني خلال الفترة الحالية خلفا لمحمد عبدالسميع الذى رحل بعد الهزيمة على ملعبه أمام الأوليمبى بهدف دون رد.

وكان أبو العينين شحاته قاد شبين منذ بداية الموسم الحالى فى خمس جولات بالمجموعة الثانية إلا أنه لم يحالفه التوفيق ولم يجمع سوى نقطة وحيدة الأمر الذى دفعه لتقديم استقالته والرحيل والتعاقد مع ياسر

رضوان لقيادة أبناء المنوفية .

ويصبح الجهاز الفني والإداري كالآتي:

- ابوالعنين شحاتة - مدير فنى

- الكابتن إبراهيم حسن - مدير كرة

- الكابتن رضا ابواليزيد - مدرب عام

- الكابتن محمد بدر - مدرب عام

- الكابتن سليمان سنجارى - المدير الأدارى

- الدكتور عصام الفار - طبيب