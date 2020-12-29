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yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 29/12/2020 في الدوري الأنجليزي

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تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد وولفرهامبتون

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السادسه من الموسم الحالي من الدوري الانجليزي من المتوقع ان يدخل اليوم فريق اليونايتد بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي ديفيد دي خيا ، وفي خط الدفاع أليكس تيليس – هاري

ماجواير – إريك بايلي – أكسيل توانزيبي ، وفي خط الوسط بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش ، وفي خط الوسط الهجومي ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود ، وفي الهجوم إدينسون كافاني.

بطاقة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

البطولة الدوري الانجليزي
الجولة الأسبوع 16
موعد المباراة 29-12-2020
توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقله بي ان سبورت 1
معلق المباراة أحمد البلوشي
ملعب المباراة أولد ترافورد

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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