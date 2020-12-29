yalla shoot مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 29/12/2020 في الدوري الأنجليزي

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد وولفرهامبتون

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السادسه من الموسم الحالي من الدوري الانجليزي من المتوقع ان يدخل اليوم فريق اليونايتد بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي ديفيد دي خيا ، وفي خط الدفاع أليكس تيليس – هاري

ماجواير – إريك بايلي – أكسيل توانزيبي ، وفي خط الوسط بول بوجبا – نيمانيا ماتيتش ، وفي خط الوسط الهجومي ماركوس راشفورد – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود ، وفي الهجوم إدينسون كافاني.

بطاقة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون

البطولة الدوري الانجليزي

الجولة الأسبوع 16

موعد المباراة 29-12-2020

توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله بي ان سبورت 1

معلق المباراة أحمد البلوشي

ملعب المباراة أولد ترافورد